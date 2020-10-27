Merkez Bankası repo ihalesi tamamlandı | Piyasa Haberleri

Merkez Bankası, repo ihalesiyle piyasaya 5 milyar lira verdi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), bugün geleneksel yöntemle düzenlediği 24 Kasım vadeli repo ihalesi ile piyasaya 5 milyar lira verdi. İhaleye, 23 milyar 700 milyon liralık teklif geldi.

İhalede en düşük ve ortalama basit faiz yüzde 14,75, en yüksek basit faiz yüzde 14,76 olurken, en düşük ve ortalama bileşik faiz yüzde 15,80, en yüksek bileşik faiz yüzde 15,81 seviyesinde gerçekleşti.

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