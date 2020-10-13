Merkez Bankası repo ihalesi tamamlandı | Piyasa Haberleri

Merkez Bankası, repo ihalesiyle piyasaya yaklaşık 10 milyar lira verdi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), bugün geleneksel yöntemle düzenlediği 10 Kasım vadeli repo ihalesi ile piyasaya 9 milyar 999 milyon 999 bin 999 lira verdi. İhaleye, 42 milyar 325 milyon liralık teklif geldi.

İhalede en düşük ve ortalama basit faiz yüzde 13,25, en yüksek basit faiz yüzde 13,27 olurken, en düşük ve ortalama bileşik faiz yüzde 14,09, en yüksek bileşik faiz ise yüzde 14,11 seviyesinde gerçekleşti.

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