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Merkez Bankası repo ihalesi tamamlandı

05.10.2020 - 12:14
Merkez Bankası repo ihalesi tamamlandı | Piyasa Haberleri

Merkez Bankası, repo ihalesiyle piyasaya 10 milyar lira verdi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), bugün geleneksel yöntemle düzenlediği 2 Kasım vadeli repo ihalesi ile piyasaya 10 milyar lira verdi. İhaleye, 41 milyar 380 milyon liralık teklif geldi.

İhalede en düşük, ortalama ve en yüksek basit faiz sırasıyla yüzde 12,36, 12,58 ve 12,75 olurken, en düşük, ortalama ve en yüksek bileşik faiz ise sırasıyla yüzde 13,09, 13,33 ve 13,53 seviyesinde gerçekleşti.

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