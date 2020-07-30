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Merkez Bankası repo ihalesi tamamlandı

30.07.2020 - 11:56
Merkez Bankası repo ihalesi tamamlandı | Piyasa Haberleri

Merkez Bankası, repo ihalesiyle piyasaya yaklaşık 30 milyar lira verdi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), bugün miktar yöntemiyle düzenlediği 6 Ağustos vadeli repo ihalesi ile piyasaya 29 milyar 999 milyon 999 bin 994 lira verdi. İhaleye 79 milyar 135 milyon liralık teklif geldi.

İhalede en düşük, ortalama ve en yüksek basit faiz yüzde 8,25 olurken, en düşük, ortalama ve en yüksek bileşik faiz ise yüzde 8,59 seviyesinde gerçekleşti.

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