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Merkez Bankası repo ihalesi tamamlandı

19.06.2020 - 12:21
Merkez Bankası repo ihalesi tamamlandı | Piyasa Haberleri

Merkez Bankası, repo ihalesiyle piyasaya yaklaşık 19 milyar lira verdi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), bugün miktar yöntemiyle düzenlediği 26 Haziran vadeli repo ihalesi ile piyasaya 18 milyar 999 milyon 999 bin 976 lira verdi. İhaleye 91 milyar 700 milyon liralık teklif geldi.

İhalede en düşük, ortalama ve en yüksek basit faiz yüzde 8,25 olurken, en düşük, ortalama ve en yüksek bileşik faiz ise yüzde 8,59 seviyesinde gerçekleşti.


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