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Merkez Bankası repo ihalesi tamamlandı

18.05.2020 - 13:29
Merkez Bankası repo ihalesi tamamlandı | Piyasa Haberleri

Merkez Bankası, repo ihalesiyle piyasaya yaklaşık 24 milyar lira verdi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), bugün miktar yöntemiyle düzenlediği 1 Haziran vadeli repo ihalesi ile piyasaya 23 milyar 999 milyon 999 bin 994 lira verdi. İhaleye 53 milyar 650 milyon liralık teklif geldi.

İhalede en düşük, ortalama ve en yüksek basit faiz yüzde 8,75 olurken, en düşük, ortalama ve en yüksek bileşik faiz ise yüzde 9,13 seviyesinde gerçekleşti.

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