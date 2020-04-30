‹ Önceki Haber Avrupa Birliği ekonomisi yüzde 3.5 küçüldü Avrupa Birliği ekonomisi yüzde 3.5 küçüldü Sonraki Haber › "Türkiye-ABD ticareti 200 milyar dolara ulaşabilir" "Türkiye-ABD ticareti 200 milyar dolara ulaşabilir"

Merkez Bankası repo ihalesi tamamlandı

30.04.2020 - 13:23
Merkez Bankası repo ihalesi tamamlandı | Piyasa Haberleri

Merkez Bankası, repo ihalesiyle piyasaya yaklaşık 25 milyar lira verdi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), bugün miktar yöntemiyle düzenlediği 7 Mayıs vadeli repo ihalesi ile piyasaya 24 milyar 999 milyon 999 bin 994 lira verdi. İhaleye 51 milyar 800 milyon liralık teklif geldi.

##$HABER_1461762$##

İhalede en düşük, ortalama ve en yüksek basit faiz yüzde 8,75 olurken, en düşük, ortalama ve en yüksek bileşik faiz ise yüzde 9,14 seviyesinde gerçekleşti.


Etiketler

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
101.110 Değişim: -0,48% Hacim : 12.870 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 99.360 30.04.2020 Yüksek 102.328
Açılış: 101.996
6,9889 Değişim: 0,56%
Düşük 6,9408 30.04.2020 Yüksek 6,9916
Açılış: 6,9497
7,6479 Değişim: 1,17%
Düşük 7,5375 30.04.2020 Yüksek 7,6683
Açılış: 7,5593
383,85 Değişim: 0,27%
Düşük 380,93 30.04.2020 Yüksek 386,67
Açılış: 382,83
Hürriyet NETWORK
Hürriyet'e Reklam Ver
bigpara

Copyright © 2020 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.