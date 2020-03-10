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Merkez Bankası repo ihalesi tamamlandı

10.03.2020 - 12:14 | Son Güncelleme :
Merkez Bankası repo ihalesi tamamlandı | Piyasa Haberleri

Merkez Bankası, repo ihalesiyle piyasaya yaklaşık 4 milyar lira verdi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), bugün miktar yöntemiyle düzenlediği 17 Mart vadeli repo ihalesi ile piyasaya 3 milyar 999 milyon 999 bin 994 lira verdi. İhaleye 10 milyar 500 milyon liralık teklif geldi.

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İhalede en düşük, ortalama ve en yüksek basit faiz yüzde 10,75 olurken, en düşük, ortalama ve en yüksek bileşik faiz ise yüzde 11,34 seviyesinde gerçekleşti.


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