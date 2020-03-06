‹ Önceki Haber Otomotiv pazarında 'milyona' dönüş sinyali Otomotiv pazarında 'milyona' dönüş sinyali Sonraki Haber › Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından girişimcilere destek Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından girişimcilere destek

Merkez Bankası repo ihalesi tamamlandı

06.03.2020 - 12:13
Merkez Bankası repo ihalesi tamamlandı | Piyasa Haberleri

Merkez Bankası repo ihalesiyle piyasaya yaklaşık 13 milyar lira verdi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), bugün miktar yöntemiyle düzenlediği 13 Mart vadeli repo ihalesi ile piyasaya 12 milyar 999 milyon 999 bin 992 lira verdi. İhaleye 28 milyar 401 milyon liralık teklif geldi.

İhalede en düşük, ortalama ve en yüksek basit faiz yüzde 10,75 olurken, en düşük, ortalama ve en yüksek bileşik faiz ise yüzde 11,34 seviyesinde gerçekleşti.


Etiketler

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
109.748 Değişim: -1,85% Hacim : 7.508 Mio.TL Son veri saati : 17:40
Düşük 108.775 06.03.2020 Yüksek 112.345
Açılış: 111.654
6,0991 Değişim: -0,24%
Düşük 6,0727 06.03.2020 Yüksek 6,1287
Açılış: 6,1136
6,9148 Değişim: 0,67%
Düşük 6,8333 06.03.2020 Yüksek 6,9288
Açılış: 6,8691
329,14 Değişim: 0,04%
Düşük 326,14 06.03.2020 Yüksek 331,77
Açılış: 329,00
Hürriyet NETWORK
Hürriyet'e Reklam Ver
bigpara

Copyright © 2020 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.