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Merkez Bankası repo ihalesi tamamlandı

05.03.2020 - 14:18 | Son Güncelleme :
Merkez Bankası repo ihalesi tamamlandı | Piyasa Haberleri

Merkez Bankası, repo ihalesiyle piyasaya yaklaşık 27 milyar lira verdi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), bugün miktar yöntemiyle düzenlediği 12 Mart vadeli repo ihalesi ile piyasaya 26 milyar 999 milyon 999 bin 993 lira verdi. İhaleye 51 milyar 550 milyon liralık teklif geldi.

İhalede en düşük, ortalama ve en yüksek basit faiz yüzde 10,75 olurken, en düşük, ortalama ve en yüksek bileşik faiz ise yüzde 11,34 seviyesinde gerçekleşti.


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