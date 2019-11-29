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Merkez Bankası repo ihalesi tamamlandı

29.11.2019 - 12:55
Merkez Bankası repo ihalesi tamamlandı | Piyasa Haberleri

Merkez Bankası repo ihalesiyle piyasaya yaklaşık 14 milyar lira verdi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), bugün miktar yöntemiyle düzenlediği 6 Aralık vadeli repo ihalesi ile piyasaya 13 milyar 999 milyon 999 bin 994 lira verdi. İhaleye 21 milyar liralık teklif geldi.

İhalede en düşük, ortalama ve en yüksek basit faiz yüzde 14,00 olurken, en düşük, ortalama ve en yüksek bileşik faiz ise yüzde 15,01 seviyesinde gerçekleşti.


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