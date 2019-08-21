Merkez Bankası repo ihalesi tamamlandı | Piyasa Haberleri

Merkez Bankası repo ihalesi tamamlandı
Merkez Bankası repo ihalesiyle piyasaya 2 milyar lira verdi.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), bugün miktar yöntemiyle düzenlediği 28 Ağustos vadeli repo ihalesi ile piyasaya 2 milyar lira verdi. İhaleye 2 milyar liralık teklif geldi.
İhalede en düşük, ortalama ve en yüksek basit faiz yüzde 19,75 olurken, en düşük, ortalama ve en yüksek bileşik faiz ise yüzde 21,79 seviyesinde gerçekleşti.
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