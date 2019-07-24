‹ Önceki Haber Almanya'da bileşik PMI geriledi Almanya'da bileşik PMI geriledi Sonraki Haber › Piyasaların gözü Avrupa Merkez Bankası'nda Piyasaların gözü Avrupa Merkez Bankası'nda

Merkez Bankası repo ihalesi tamamlandı

24.07.2019 - 12:28
Merkez Bankası repo ihalesi tamamlandı | Piyasa Haberleri

Merkez Bankası, repo ihalesiyle piyasaya 10 milyar lira verdi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), bugün miktar yöntemiyle düzenlediği 31 Temmuz vadeli repo ihalesi ile piyasaya 10 milyar lira verdi. İhaleye 10 milyar liralık teklif geldi.

İhalede en düşük, ortalama ve en yüksek basit faiz yüzde 24,00 olurken, en düşük, ortalama ve en yüksek bileşik faiz ise yüzde 27,05 seviyesinde gerçekleşti. 


Etiketler

‹ Önceki Haber Almanya'da bileşik PMI geriledi Almanya'da bileşik PMI geriledi Sonraki Haber › Piyasaların gözü Avrupa Merkez Bankası'nda Piyasaların gözü Avrupa Merkez Bankası'nda
Tümünü Göster
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
102.107 Değişim: -0,44% Hacim : 4.334 Mio.TL Son veri saati : 16:03
Düşük 101.769 24.07.2019 Yüksek 102.871
Açılış: 102.810
5,7223 Değişim: 0,10%
Düşük 5,7001 24.07.2019 Yüksek 5,7393
Açılış: 5,7164
6,3793 Değişim: -0,09%
Düşük 6,3562 24.07.2019 Yüksek 6,3925
Açılış: 6,3848
262,23 Değişim: 0,66%
Düşük 259,83 24.07.2019 Yüksek 263,11
Açılış: 260,50
Hürriyet NETWORK
Hürriyet'e Reklam Ver

bigpara

Copyright © 2019 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.