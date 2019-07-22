‹ Önceki Haber Asya'da merkez bankaları harekete geçirdi Asya'da merkez bankaları harekete geçirdi Sonraki Haber › St Louis Fed Başkanı Bullard'dan 'kripto para' uyarısı St Louis Fed Başkanı Bullard'dan 'kripto para' uyarısı

Merkez Bankası repo ihalesi tamamlandı

22.07.2019 - 12:53
Merkez Bankası repo ihalesi tamamlandı | Piyasa Haberleri

Merkez Bankası, repo ihalesiyle piyasaya yaklaşık 11 milyar lira verdi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), bugün miktar yöntemiyle düzenlediği 29 Temmuz vadeli repo ihalesi ile piyasaya 10 milyar 999 milyon 999 bin 998 lira verdi. İhaleye 13 milyar liralık teklif geldi.

İhalede en düşük, ortalama ve en yüksek basit faiz yüzde 24,00 olurken, en düşük, ortalama ve en yüksek bileşik faiz ise yüzde 27,05 seviyesinde gerçekleşti.


Etiketler

‹ Önceki Haber Asya'da merkez bankaları harekete geçirdi Asya'da merkez bankaları harekete geçirdi Sonraki Haber › St Louis Fed Başkanı Bullard'dan 'kripto para' uyarısı St Louis Fed Başkanı Bullard'dan 'kripto para' uyarısı
Tümünü Göster
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
101.089 Değişim: -0,75% Hacim : 4.941 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 100.847 22.07.2019 Yüksek 102.147
Açılış: 101.812
5,6780 Değişim: 0,41%
Düşük 5,6340 22.07.2019 Yüksek 5,6943
Açılış: 5,655
6,3684 Değişim: 0,23%
Düşük 6,3239 22.07.2019 Yüksek 6,3895
Açılış: 6,3536
260,50 Değişim: 0,51%
Düşük 258,23 22.07.2019 Yüksek 261,19
Açılış: 259,16
Hürriyet NETWORK
Hürriyet'e Reklam Ver

bigpara

Copyright © 2019 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.