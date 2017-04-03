Merkez Bankası repo ihalesi açmadı

Merkez Bankası, bugün de miktar yöntemiyle bir hafta vadeli repo ihalesi açmadı ve sıkı likidite duruşuna devam ettiğini teyit etti.

Normal günlerde haftalık repo ihalesinde piyasayı yüzde 8 faizle fonlayan Merkez Bankası'nın (TCMB) bugün haftalık vadede miktar yöntemiyle dönüşü bulunmuyordu. Öte yandan TCMB yüzde 9.25 faiz oranından BIST kotasyon miktarını da bugün sıfır olarak belirledi.

Bankacılar bugün piyasadaki likidite ihtiyacının nispeten az olduğunu ancak TCMB'nin enflasyon rakamları öncesinde fonlama konusunda temkinli davrandığını söylemişti.

TÜKETİCİ ENFLASYONU 9 YILIN ZİRVESİNDE

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Tüketici fiyatları enflasyonu Mart'ta giyim ve gıda öncülüğünde beklentilerin üzerinde yüzde 1.02 arttı, yıllık artış yüzde 11.29 ile yaklaşık 9 yılın zirvesine yükseldi.

Bankaların bugün de geç likidite penceresi (GLP) imkanından yararlanması beklenirken, kullanım tutarı ortalama fonlama maliyeti seviyesini de belirleyecek.

Ortalama fonlama maliyetinin bugün yüzde 11.44 civarına yükselmesi bekleniyor. Ortalama fonlama maliyeti Cuma günü yüzde 11.35 seviyesindeydi.

TCMB'nin bankalararası para piyasalarından 10,337.7 milyon TL dönüşü bulunuyordu. Öte yandan bankalar dün geç likidite penceresi imkanından 58,473 milyon TL, GLP repo imkanından 21,072 milyon TL tutarında yararlandı. GIL penceresinden ise kullanım 939.8 milyon TL oldu.

TCMB'nin bugün BIST kotasyon yoluyla 5 milyar TL dönüşü bulunuyordu.

TCMB verilerine göre, piyasa 68,072.2 milyon lira eksi rezervle açıldı. Bankaların serbest depo bakiyeleri 22,741.4 milyon lira oldu. Piyasa Cuma günü 65,972.1 milyon lira eksi rezervle açılmış bankaların serbest depo bakiyeleri 22,208.6 milyon lira olmuştu.

Öte yandan, TCMB daha önce açıkladığı üzere döviz satım ihalesinde minimum satış tutarını sıfır olarak belirledi.

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