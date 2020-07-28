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Merkez Bankası repo ihaleleri tamamlandı

28.07.2020 - 12:19
Merkez Bankası repo ihaleleri tamamlandı | Piyasa Haberleri

Merkez Bankası, repo ihaleleriyle piyasaya yaklaşık 49 milyar lira verdi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), bugün miktar yöntemiyle düzenlediği 4 ve 6 Ağustos vadeli repo ihaleleri ile piyasaya sırasıyla 29 milyar 999 milyon 999 bin 978 lira ve 18 milyar 999 milyon 999 bin 991 lira verdi. İhalelere 161 milyar 940 milyon liralık teklif geldi.

İhalelerde en düşük, ortalama ve en yüksek basit faiz yüzde 8,25 olurken, en düşük, ortalama ve en yüksek bileşik faiz ise yüzde 8,59 seviyesinde gerçekleşti.

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