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Merkez Bankası repo ihaleleri tamamlandı

27.05.2020 - 13:11
Merkez Bankası repo ihaleleri tamamlandı | Piyasa Haberleri

Merkez Bankası, repo ihaleleriyle piyasaya yaklaşık 26 milyar lira verdi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), bugün miktar yöntemiyle düzenlediği 2 Haziran ve 3 Haziran vadeli iki repo ihalesi ile piyasaya 25 milyar 999 milyon 999 bin 987 lira verdi. İhalelere toplam 83 milyar 450 milyon liralık teklif geldi.

İhalelerde en düşük, ortalama ve en yüksek basit faiz yüzde 8,25 olurken, en düşük, ortalama ve en yüksek bileşik faiz ise yüzde 8,59 seviyesinde gerçekleşti.

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