Merkez Bankası piyasaya 34 milyar lira verdi

Merkez Bankası repo ihalesiyle piyasaya yaklaşık 34 milyar lira verdi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), bugün miktar yöntemiyle düzenlediği 12 Temmuz vadeli repo ihalesi ile piyasaya 33 milyar 999 milyon 999 bin 971 lira verdi. İhaleye 54 milyar 755 milyon liralık teklif geldi.

AA'nın haberine göre: ihalede en düşük, ortalama ve en yüksek basit faiz yüzde 17,75 olurken, en düşük, ortalama ve en yüksek bileşik faiz ise yüzde 19,39 seviyesinde gerçekleşti.

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