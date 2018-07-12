Merkez Bankası piyasaya 27 milyar lira verdi

Merkez Bankası, repo ihalesiyle piyasaya yaklaşık 27 milyar lira verdi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), bugün miktar yöntemiyle düzenlediği 19 Temmuz vadeli repo ihalesi ile piyasaya 26 milyar 999 milyon 999 bin 966 lira verdi. İhaleye 48 milyar 806 milyon liralık teklif geldi.

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AA'nın haberine göre; ihalede en düşük, ortalama ve en yüksek basit faiz yüzde 17,75 olurken, en düşük, ortalama ve en yüksek bileşik faiz ise yüzde 19,39 seviyesinde gerçekleşti.

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