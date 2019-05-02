Merkez Bankası piyasaya 24 milyar lira verdi | Piyasa Haberleri

Merkez Bankası, repo ihalesiyle piyasaya yaklaşık 24 milyar lira verdi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), bugün miktar yöntemiyle düzenlediği 9 Mayıs vadeli repo ihalesi ile piyasaya 23 milyar 999 milyon 999 bin 996 lira verdi. İhaleye 43 milyar 980 milyon liralık teklif geldi.

İhalede en düşük, ortalama ve en yüksek basit faiz yüzde 24,00 olurken, en düşük, ortalama ve en yüksek bileşik faiz ise yüzde 27,05 seviyesinde gerçekleşti.