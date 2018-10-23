Merkez Bankası piyasaya 20 milyar lira verdi | Piyasa Haberleri

Merkez Bankası, repo ihalesiyle piyasaya yaklaşık 20 milyar lira verdi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), bugün miktar yöntemiyle düzenlediği 30 Ekim vadeli repo ihalesi ile piyasaya 19 milyar 999 milyon 999 bin 989 lira verdi. İhaleye 49 milyar 260 milyon liralık teklif geldi.

İhalede en düşük, ortalama ve en yüksek basit faiz yüzde 24,00 olurken, en düşük, ortalama ve en yüksek bileşik faiz ise yüzde 27,05 seviyesinde gerçekleşti.

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