Merkez Bankası piyasaya 16 milyar lira verdi

Merkez Bankası, repo ihalesiyle piyasaya yaklaşık 16 milyar lira verdi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), bugün miktar yöntemiyle düzenlediği 8 Ekim vadeli repo ihalesi ile piyasaya 15 milyar 999 milyon 999 bin 980 lira verdi. İhaleye 39 milyar 905 milyon liralık teklif geldi.

İhalede en düşük, ortalama ve en yüksek basit faiz yüzde 24,00 olurken, en düşük, ortalama ve en yüksek bileşik faiz ise yüzde 27,05 seviyesinde gerçekleşti.