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Merkez Bankası piyasaların odağında! İşte ekonomistlerin faiz kararı tahmini

12.09.2019 - 08:09 | Son Güncelleme :
Merkez Bankası piyasaların odağında! İşte ekonomistlerin faiz kararı tahmini | Piyasa Haberleri

AA Finans'ın Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) bugün gerçekleştireceği Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısına ilişkin anketine katılan ekonomistler, faizlerde 250 baz puan indirim bekliyor.

AA Finans'ın Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısına yönelik piyasa beklenti anketi, 18 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı. Buna göre, ankete katılan ekonomistlerin politika faizine (bir hafta vadeli repo ihale faiz oranı) ilişkin indirim beklentilerinin medyanı 250 baz puan oldu.

Bütün ekonomistler faiz indirimi beklerken, tahminler en düşük 175, en yüksek 375 baz puan indirim arasında yer aldı.

25 Temmuz PPK toplantısında politika faizi 425 baz puan indirilerek yüzde 19,75 düzeyine çekilmişti.


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