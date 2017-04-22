Merkez Bankası faizi değiştirecek mi?

PPK'da politika faizi ile alt ve üst bantların sabit tutulması bekleniyor. Geç likidite penceresinde ise artış beklentileri azınlıkta. Nisan ayı PPK toplantısının sonuçları 26 Nisan'da saat 14.00'da açıklanacak.

Merkez Bankası'nın (TCMB) referandumun hemen ardından gerçekleştireceği PPK toplantısında politika faizi ile koridorunun alt ve üst bantlarında faizleri sabit tutması beklenirken; geç likidite penceresinde (GLP) azınlık olarak faiz artış beklentileri yer alıyor.

Reuters anketine katılan 14 katılımcının tamamı politika faizi, faiz koridrounun alt ve üst bantlarında faizlerin sabit tutulmasını bekliyor. Geç likidite penceresinde ise 14 katılımcıdan sekizi artış beklemezken, bir katılımcı 25 baz puan, 4 katılımcı 50 baz puan, bir katılımcı ise 75 baz puan artış öngörüyor.

Merkez Bankası enflasyonda yükselişin belirginleşmesinden bu yana geç likidite penceresi faizini para politikasında ana fonlama enstrümanı olarak kullanıyor. TCMB GLP faiz oranını kullanarak piyasaya uyguladığı faizi belirliyor.

TCMB likidite sıkılaştırması çerçevesinde Ocak ortasından bu yana piyasaya sağladığı likiditeyi kısarak TL'nin maliyetini artırırken, son dönemde likiditeyi sıkılaştırma adımlarını daha da kuvvetlendirdi. Bu çerçevede TCMB'nin uyguladığı likidite politikalarının bileşiminde ortaya çıkan son faizi gösteren ağırlıklı ortalama fonlama maliyeti yılın başlarındaki yüzde 8.30'lu seviyelerden atılan adımlarla yüzde 11.50'ye yükseldi.

Bu verilere göre ortalama fonlama maliyetinde Ocak ayına göre artış 300 baz puanın üzerinde ve bu adım piyasada ciddi bir sıkılaştırma olarak nitelendiriliyor. Ancak bankacılar enflasyondaki yükselişin oldukça kuvvetli olduğuna da dikkat çekiyorlar.

Tüketici fiyatları enflasyonu ise bu dönemde sert bir şekilde yukarı yönlü seyir izliyor. Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) açıkladığı verilere göre, Şubat'ta yüzde 10.13 olan yıllık artış Mart ayında Ekim 2008'den beri en yüksek seviye olan yüzde 11.29'e yükseldi.

Merkez Bankası Başkanı Murat Çetinkaya ise dün ABD'de düzenlenen Uluslararası Para Fonu/Dünya Bankası Bahar Toplantıları sırasında JPMorgan yatırımcı toplantısında yaptığı sunumda enflasyonun Nisan ayında tepe noktasını gördükten sonra kademeli gerileyeceğini, para politikasında sıkı duruşun enflasyonda belirgin bir iyileşme görülene kadar sürdürüleceğini söyledi.

TCMB enflasyonda iyileşme görene kadar sıkı para politikasından vazgeçmeyeceğini açık bir şekilde dile getirirken enflasyondaki yükselişin henüz durmamış olması TCMB'den yeni adım beklentilerini zaman zaman beraberinde getiriyor.

TCMB politika faizini yüzde 8, faiz koridorunun alt bandı olan gecelik borç alma faizini yüzde 7.25 seviyesinde tutarken; koridorun üst bandı olan gecelik borç verme faizi yüzde 9.25, geç likidite penceresi faizi ise yüzde 11.75 seviyesinde bulunuyor.