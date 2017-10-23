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Merkez Bankası faize dokunacak mı? İşte Goldman Sachs'ın beklentisi

23.10.2017 - 11:24 | Son Güncelleme : 23.10.2017 - 11:59

Goldman Sachs, Merkez Bankası'nın perşembe günü yapılacak Para Politikası Kurulu toplantısında faizlerde değişikliğe gitmemesinin beklendiğini bildirdi.

Goldman Sachs, TL üzerinde baskının kontrol altına alındığı bir ortamda Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) faizleri değiştirmemeyi tercih edeceğini düşündüklerini belirtti. Goldman Sachs, Kredi Garanti Fonu'nunda büyümenin yavaşlamasıyla birlikte finansal şartlarda bir miktar sıkılaştırma gerçekleşmesinin doğal olacağını da savundu.

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Goldman Sachs raporunda, enflasyonun Ekim ayında yüzde 11,5 civarında tepe yapmasını beklemeye devam ettiklerini, ancak TL'deki zayıflığın enflasyonda tepe noktasının bulunmasını Kasım ayına bırakabileceğini de vurguladı.

Merkez Bankası'nın faizleri 2017'nin geri kalanında ve 2018'de cari seviyelerde tutmaya devam edeceğini öngören Goldman Sachs, para politikasında bir gevşemenin ancak enflasyon aşağı geldiğinde likidite yoluyla yapılabileceğini inandıklarını da ifade etti.


Etiketler

  • TCMB
  • Para Politikası
  • Goldman Sachs
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