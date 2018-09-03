Merkez Bankası döviz depo ihalesine teklif gelmedi
Merkez Bankası’nın, TL depo karşılığı döviz depo ihalesine teklif gelmedi.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) bugün açtığı 1 milyar 500 milyon dolarlık 1 hafta vadeli TL depo karşılığı döviz depo ihalesine teklif gelmedi. İhalede, faiz oranı dolar için yüzde 2, TL için yüzde 19,25 olarak ilan edilmişti.
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