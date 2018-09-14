Merkez Bankası döviz depo ihalesi açtı

Merkez Bankası, 1.5 milyar dolar, TL depo karşılığı döviz depo ihalesi açtı. Öte yandan dünkü PPK sonrası TL faiz oranını yüzde 19.25'ten yüzde 24'e yükseltti.

Merkez Bankası (TCMB) 1.5 milyar dolar tutarında açtığı bir hafta vadeli TL depo karşılığı döviz depo ihalesinde TL depo faizini yüzde 19.25'ten yüzde 24'e yükseltti. İhalede dolar faiz oranı yüzde 2 olarak sabit kaldı.

TCMB ilgili ihalelerde TL faiz oranını politika ya da aktif faiz oranı ile aynı tutuyor.

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Bu kapsamda dün politika faizini 625 baz puan yükselten TCMB bu ihalede de TL faizi piyasayı fonlama faizi olan yüzde 19.25'ten bugün itibarıyla yüzde 24'e yükseltmiş oldu.

Merkez Bankası dün Eylül ayı PPK kararında döviz kurundaki hareketlerin de etkisiyle fiyat artışlarının alt kalemler bazında genele yayılan bir nitelik gösterdiğine dikkat çekerek politika faizini yüzde 17.75'ten yüzde 24'e yükseltmişti.

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