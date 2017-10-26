Merkez Bankalarının kararları bekleniyor

Küresel piyasalar dün genel olarak negatif bir seyir izlerken, bugün Avrupa Merkez Bankası (ECB) ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) kararlarının yatırımcıların odak noktasında olacağı belirtiliyor.

ABD'de Başkan Donald Trump'ın vergi reformuna ilişkin gelişmeler takip edilirken, açıklanan 3'üncü çeyrek şirket bilançoları da pay bazlı hareketlerin artmasına neden oldu. Dün açıklanan dayanıklı mal siparişleri ve yeni konut satışları verilerinin beklentileri aşmasına karşın pay piyasalarında etkisini artıran kar satışları ile Dow Jones endeksi yüzde 0,48, S&P 500 endeksi yüzde 0,47 ve Nasdaq endeksi yüzde 0,52 değer kaybetti. 10 yıllık tahvil faizi yüzde 2,48 ile 21 Mart'tan bu yana en yüksek seviyesini görmesi sonrasında yüzde 2,41-2,44 bandında dengelenirken, dolar endeksi ise 93,5'e geriledi.

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Avrupa tarafında, İspanya Senatosu, Katalonya Özerk Yönetim hükümetini azledecek 155. madde ile ilgili görüşmelere bugün başlayacak. Yarın Senato'da oylanacak anayasa maddesi öncesinde Katalonya yerel parlamentosu da bağımsızlık ilanını oylamak için hazırlık başlattı. Bu gelişmelere karşın bugünkü ECB toplantısı öncesinde avro/dolar paritesinin yükseliş eğilimi dikkati çekiyor. Dün yüzde 0,45 artışla 1,1813'den günü tamamlayan parite, bugün Asya piyasalarında 1,1830 seviyesinde dengelendi. Analistler, ECB'nin bugün faizlerde değişiklik yapmayacağını, ancak tahvil alımlarının azaltımına ilişkin bir açıklama yapılabileceğini ifade etti.

Bugün Japonya'da açıklanan Üretici Fiyat Endeksi'nin yıllık yüzde 0,9 artarak beklentileri aşması sonrasında Nikkei 225 endeksi kapanışa yakın yüzde 0,1 değer kazanırken, Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,4 yükseldi.

Yurt içinde, bugünkü TCMB Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısı öncesinde dün dolar/TL günü yüzde 0,71 yükselerek 3,7668'den tamamlarken, açıklanan kapasite kullanım oranındaki artışın pozitif etkisiyle BIST 100 endeksi yüzde 1,07 değer kazanarak 108.355 puana çıktı. Dolar/TL bugün bankalararası piyasanın açılışında 3,7640 seviyesinde dengelendi. Analistler, bugün yurt içinde PPK faiz kararı, yurt dışında ise ECB kararları ile sonrasında ECB Başkanı Mario Draghi'nin açıklamalarının takip edileceğini belirterek, BIST 100 endeksinin 107.000 seviyesinin destek, 110.000 seviyesinin direnç konumunda olduğunu dile getirdi.

AA Finans'ın, gerçekleştirdiği ankete katılan ekonomistlerin tamamı TCMB'nin faizlerde değişiklik yapmayacağını öngörüyor. PPK'nın eylül ayı toplantısında politika faizi yüzde 8'de, faiz koridorunun alt ve üst bandı sırasıyla yüzde 7,25 ve yüzde 9,25 düzeyinde, Geç Likidite Penceresi borç verme faiz oranını da yüzde 12,25'te sabit tutulmuştu.

Piyasaların bugün takip edeceği veriler şöyle:

15.30 ABD, haftalık işsizlik başvuruları

15.30 ABD, eylül ayı toptan stoklar

17.00 ABD, eylül ayı bekleyen konut satışları

18.00 ABD, Kansas Fed imalat endeksi