Medical Park'ta fiyat düştü, süre uzadı

MLP Sağlık Hizmetleri halka arzında fiyat aralığı 19-20 TL'ye indirildi, talep toplama süresi uzatıldı.

MLP Sağlık Hizmetleri (Medical Park-Live Hospital) halka arzında fiyat aralığı 19-20 TL olarak aşağı revize edilirken, bugün sona erecek talep toplama süresi ise 5-6 Şubat'ı da kapsayacak şekilde uzatıldı.

Medical Park ve Liv Hospital hastanelerini bünyesinde bulunduran MLP Sağlık Hizmetleri'nin (MLP Care) yüzde 31.4 hissesinin 1-2 Şubat'ta 24-28.8 lira fiyatla halka arz edilmesi planlanıyordu.

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MLP Sağlık Hizmetleri'nden bugün KAP'a yapılan açıklamada fiyat ve talep toplama tarihlerinde revizyona gidildiği belirtilerek, ayrıca "Buna ek olarak izahnamede bu konuda bir taahhüt olmamasına rağmen şirketimize 600 milyon TL'lik bir sermaye girişinin gerçekleşmesi sağlanacaktır" denildi.