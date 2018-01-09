Mavi Jeans'in yüzde 19 hissesi satılıyor

Blue International Holding, Mavi'de yüzde 19.1 hisseye denk gelen payları satışa çıkarttı.

Blue International Mavi Giyim'deki yüzde 19.1 payın toptan satışlar pazarında satışı için 3 kuruma yetki verdi. Blue International, Mavi Giyim'in yaklaşık yüzde 19.1'ini temsil eden 9.5 milyon adede kadar B grubu hisseleri yurt dışında yerleşik yatırımcılara, Borsa İstanbul Yıldız Pazar'da satışı için Goldman Sachs, Merrill Lynch ve İş Yatırım'ı yetkilendirdi.

KAP'a yapılan açıklamaya göre paylarının tamamının satılması halinde Blue International'ın şirketteki pay oranı yüzde 27.4'e gerileyecek.

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