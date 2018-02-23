‹ Önceki Haber Milyarlarca Euro, kripto paralar üzerinden aklanıyor Milyarlarca Euro, kripto paralar üzerinden aklanıyor Sonraki Haber › Doğuş'un marinasına 70 milyon yatırım Doğuş'un marinasına 70 milyon yatırım

Kylie tweet attı, Snapchat'in hisseleri çakıldı

23.02.2018 - 12:06 | Son Güncelleme :

ABD'li reality show yıldızı Kylie Jenner’ın mesajlaşma uygulaması Snapchat’i artık kullanmadığını açıklamasının ardından, sosyal medya şirketinin hisse senetleri 1.3 milyar dolarlık kayba uğradı.

Geçen ay ilk çocuğu Stormi’yi kucağını alan 21 yaşındaki televizyon yıldızı Kylie Jenner, dün Twitter hesabından, artık mesajlaşma uygulaması Snapchati kullanmadığını,“Yani artık kimse Snapchat'i açmıyor mu, sadece ben mi böyle yapıyorum? Bu çok üzücü" ifadelerini kullanarak duyurmuştu. Daha sonra ise söylemini yumuşatmak için "Seni hala seviyorum Snap... benim ilk aşkım" yazılı yeni bir tweet attı, ama Snapchat’in düşüşünü engelleyemedi.

Bloomberg'in haberine göre; Jenner’ın 24,5 milyon takipçisiyle paylaştığı tweet’lerin ardından Wall Street’te panik dolu bekleyiş başladı ve şirketin hisse senedi fiyatları New York borsasında hızla düşüş gösterdi.

##$HABER_1444235$##

Jenner’ın paylaşımın ardından, Snapchat’in hisseleri yaklaşık yüzde 8’lik bir düşüş gösterdi ve gün sonunda Wall Street’te yüzde 6’lık düşüş ile kapandı.

Snapchat bugün hisse senetlerinin listelendiği 17 dolar fiyatına geri döndü.

Jenner’ın sosyal medyadaki siteminin şirketin hisse senetlerini toplam 1.3 milyar dolar kayba uğrattığı bildirildi.

Facebook'un sahip olduğu Instagram ile yoğun bir rekabetle karşı karşıya bulunan Snapchat’a karşı Jenner’ın atağı, yatırımcıların zaten endişeli olduğu bir zamanda geldiği ifade edildi.

Snapchat’in CEO’su Evan Spiegel, kasım ayında sosyal medya uygulamasının yeni tasarımıyla ilgili şikayetleri geri çevirmiş ve bu ayın başlarında kullanıcıların uygulamanın yeni dizaynına alışması için zamana ihtiyaç duyduğunu ifade etmişti.


Etiketler

  • hisse senedi
  • Snapchat
  • Kylie Jenner
‹ Önceki Haber Milyarlarca Euro, kripto paralar üzerinden aklanıyor Milyarlarca Euro, kripto paralar üzerinden aklanıyor Sonraki Haber › Doğuş'un marinasına 70 milyon yatırım Doğuş'un marinasına 70 milyon yatırım
Tümünü Göster
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
  • KREDİ
117.522 Değişim: 0,58% Hacim : 5.398 Mio.TL Son veri saati : 18:10
Düşük 117.034 23.02.2018 Yüksek 117.854
Açılış: 117.440
3,7884 Değişim: 0,15%
Düşük 3,7807 23.02.2018 Yüksek 3,7943
Açılış: 3,7827
4,6585 Değişim: -0,17%
Düşük 4,6528 23.02.2018 Yüksek 4,6737
Açılış: 4,66635
161,77 Değişim: -0,10%
Düşük 161,51 23.02.2018 Yüksek 162,18
Açılış: 161,92
TL
Ay
%
Hürriyet NETWORK
Hürriyet'e Reklam Ver

bigpara

Copyright © 2018 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Matriks Bilgi Dağıtım Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.