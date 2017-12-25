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Küresel piyasalarda tatil havası

25.12.2017 - 09:18

Küresel piyasalar, ABD ve Avrupa'nın hemen hemen tüm ülkelerinde Noel tatili olması nedeniyle sakin bir seyir izliyor.

ABD'de bugün, Avrupa'nın birçok ülkesinde ise bugün ve yarının Noel tatili olması dolayısıyla piyasalar kapalı olacak. Analistler, açık olan Asya piyasalarında yeni haftaya sakin bir başlangıç yapıldığını belirterek, hafta boyunca yatırımcıların tatil havasında olacağını, bu nedenle açık olan piyasalarda da yatay bir seyir izlenebileceğini kaydetti.

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ABD'de vergi reformuna ilişkin belirsizliğin ortadan kalkması ve Almanya'da hükümet kurma çalışmalarının ocak ayına bırakılması nedeniyle hafta boyunca piyasalarda iç dinamiklerin öne çıkabileceğini belirten analistler, yurt içinde ise BIST 100 endeksinin teknik açıdan yükseliş eğilimini devam ettirmesinin beklenebileceğini bildirdi. 

BIST 100 endeksi, geçen haftanın son işlem gününde 112.000 puanın üzerini test etmesine karşın öğleden sonra etkisini artıran kar satışlarıyla kazançlarını geri vererek günü yüzde 0,16 azalışla 111.099 puandan tamamladı. Analistler, teknik açıdan endeksin 110.000 puanın üzerinde kaldığı sürece yükseliş isteğinin devam edeceğini kaydetti. 

Yılın son haftasının ilk işlem gününde, kapanışa yakın Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,2 değer kazanırken, Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,4 düşüş kaydetti. 

Bugün yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından açıklanacak finansal hizmetler güven endeksinin takip edileceğini belirten analistler, yabancı yatırımcıların tatilde olması nedeniyle hisse bazlı hareketlerin öne çıkacağını söyledi. 

Analistler, dolar/TL’nin bugün bankalararası piyasanın açılışında 3,8070 ile 3 Kasım’dan bu yana en düşük seviyesini gördüğünü ifade ederek, 3,80 desteğinin kırılması durumunda 3,75 seviyelerinin gündeme gelebileceğini kaydetti. 

Piyasaların bugün takip edeceği veriler şöyle: 
14.30 Türkiye, aralık ayı finansal hizmetler güven endeksi 


Etiketler

  • küresel piyasalar
  • BIST 100 endeksi
  • güven endeksi
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