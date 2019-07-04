‹ Önceki Haber Petrol fiyatı geriledi Petrol fiyatı geriledi Sonraki Haber › İtalya, Avrupa Birliği disiplin sürecini atlattı İtalya, Avrupa Birliği disiplin sürecini atlattı

Küresel piyasalarda seyir karışık

04.07.2019 - 09:55
Küresel piyasalarda seyir karışık | Piyasa Haberleri

Küresel piyasalarda İran ve Rusya merkezli gelişmelerin etkisiyle karışık bir seyir izlenirken, veri gündeminin zayıf olduğu bugün jeopolitik gelişmelere ilişkin haber akışı takip edilecek.

Japonya'da geçen hafta sonu gerçekleştirilen G20 Liderler Zirvesi sonrası pozitif seyreden piyasalar, önce İran yönetiminin zenginleştirilmiş uranyum limitinin aşılması, ardından da Rus su altı araştırma gemisinde yangın çıkmasına ilişkin haber akışıyla negatife döndü.

ABD Başkanı Donald Trump, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, İran'ın zenginleştirilmiş uranyum stoku konusundaki son adımına tekrar tepki göstererek, "İran yeni bir uyarı yayımladı. Ruhani, 'eğer yeni bir nükleer anlaşma yoksa zenginleştirilmiş uranyum miktarını istedikleri miktarda artıracaklarını' söylüyor. Yaptığın tehditler konusunda dikkatli ol İran; o tehditler daha önce kimseye olmadığı kadar dönüp yine sana zarar verebilir." ifadelerini kullandı.

Trump, yine Twitter hesabından, Çin ve Avrupa'ya da "kur manipülasyonu" üzerinden yüklendi. Çin ve Avrupa'yı "büyük kur manipülasyon oyunu" oynamakla suçlayan Trump, "Buna karşılık verelim ya da oturup kibarca diğer ülkelerin oyunlarını seyredelim." değerlendirmesinde bulundu.

##$HABER_1456009$##

Analistler, Trump'ın açıklamalarıyla küresel piyasalarda jeopolitik riskler ve kur savaşlarının tekrar gündemin ön sıralarına yükseldiği söyledi.

ABD'de dün haziran ayı hizmet sektörü ve bileşik PMI verileri piyasa beklentilerinin üzerinde gerçekleşirken, 3 endeks de tarihin en yüksek seviyesinde kapanış gerçekleştirdi. New York borsasında Dow Jones endeksi yüzde 0,20, S&P 500 endeksi yüzde 0,77 ve Nasdaq teknoloji endeksi yüzde 0,75 artış gösterdi. Risk algısının artmasıyla ABD 10 yıllık tahvil faizleri, dün 2,5 yılın en düşük seviyesi olan yüzde 1,9390'ı gördü.

ABD Bağımsızlık Günü tatili dolayısıyla bugün Amerikan borsaları kapalı olacak. Avrupa tarafında dün, Avrupa Parlamentosu (AP) Başkanlığı için düzenlenen seçimlerde Sosyal Demokratların adayı İtalyan David Maria Sassoli, AP'nin yeni başkanı seçildi.

Dün Avro Bölgesi haziran hizmet PMI beklentilerin üzerinde artarken, pay piyasalarında da yükseliş yaşandı. Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 0,71, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,75 ve İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,66 değer kazandı.

Asya tarafında, pay piyasalarında karışık bir seyrin hakim olduğu görülürken, Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,6 ve Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 1,5 değer kaybetti.

Yurt içinde dün haziran ayı Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE) yüzde 0,03 ile piyasa beklentisinin altında artış göstermesiyle bu yılın en düşük aylık enflasyonu görüldü. Yıllık enflasyon da 2,99 puan azalarak yüzde 18,71'den yüzde 15,72'ye geriledi. Böylece yıllık enflasyon, son bir yılın en düşük seviyesine geriledi.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, dün küresel piyasalarda jeopolitik risk algısının artmasıyla 100 bin puanın üzerinde tutunamadı ve günü yüzde 0,84 değer kaybıyla 99.363,32 puandan tamamladı.

Dün 5,6092 ile son 3 ayın en düşük seviyesine gerileyen ve günü yüzde 0,58 değer kaybıyla 5,6245'ten tamamlayan dolar/TL, bugün Asya piyasalarında 5,6160 seviyelerinde işlem görüyor.

Analistler, yurt dışında veri gündeminin zayıf olduğu bugün, yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) aylık fiyat gelişmeleri, haziran ayı reel efektif döviz kuru, haftalık para ve banka istatistikleri verilerinin takip edileceğini bildirdi.

Jeopolitik gelişmeler ve ticaret savaşlarına ilişkin haber akışının piyasaların yönü üzerinde etkili olacağını ifade eden analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksi için 98.500 seviyesinin destek, 100 bin puanın direnç konumunda olacağını kaydetti.

Piyasalarda bugün takip edilecek veriler şöyle; 

10.00 Türkiye, TCMB haziran aylık fiyat gelişmeleri 

10.30 Almanya, haziran inşaat sektörü PMI

11.00 İngiltere, haziran yeni araç kayıtları

12.00 Avro Bölgesi, mayıs ayı perakende satışlar

14.30 Türkiye, TCMB haftalık para ve banka istatistikleri 

14.30 Türkiye, TCMB haziran ayı reel efektif döviz kuru 


‹ Önceki Haber Petrol fiyatı geriledi Petrol fiyatı geriledi Sonraki Haber › İtalya, Avrupa Birliği disiplin sürecini atlattı İtalya, Avrupa Birliği disiplin sürecini atlattı
Tümünü Göster
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
99.382 Değişim: 0,02% Hacim : 5.384 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 98.527 04.07.2019 Yüksek 100.009
Açılış: 99.731
5,5995 Değişim: -0,39%
Düşük 5,5850 04.07.2019 Yüksek 5,6276
Açılış: 5,6216
6,3267 Değişim: -0,26%
Düşük 6,3101 04.07.2019 Yüksek 6,3616
Açılış: 6,3434
254,98 Değişim: -0,64%
Düşük 253,78 04.07.2019 Yüksek 256,97
Açılış: 256,63
Hürriyet NETWORK
Hürriyet'e Reklam Ver

bigpara

Copyright © 2019 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.