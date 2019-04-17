‹ Önceki Haber Cumhurbaşkanı Erdoğan: Pahalı satışı önleyeceğiz Cumhurbaşkanı Erdoğan: Pahalı satışı önleyeceğiz Sonraki Haber › Petrol fiyatları 72 doların üzerinde Petrol fiyatları 72 doların üzerinde

Küresel piyasalar pozitif seyrediyor

17.04.2019 - 09:47
Küresel piyasalar pozitif seyrediyor | Piyasa Haberleri

Küresel piyasalar karışık sinyaller veren makroekonomik verilere karşın merkez bankalarının piyasaları desteklemeye devam edeceği beklentileri ile pozitif seyrediyor.

ABD'de dün açıklanan veriler beklentilerin altında kalırken, bugün Çin'de açıklanan büyüme ve sanayi üretim verisinin beklentileri aşması, Asya piyasalarında dolar endeksinin değer kaybetmesine, Brent petrol ve bakır fiyatlarının ise yükselmesine neden oldu. Dolar endeksi, dünkü kapanışa göre yüzde 0,2 gerileyerek 97'nin altına inerken, Brent petrolün varil fiyatı 72 doların üzerinde dengelendi. Büyüme beklentilerinin yüksek oranda etkilediği bakırın libresi ise şu dakikalarda yüzde 0,7 artışla 2,95 dolar seviyesinde işlem görüyor.

ABD'de dün öngörülerin altında kalan sanayi üretim verisinin ardından ABD Merkez Bankasının (Fed) "güvercin" politikalara devam edeceği beklentileri devam etti. Fed iyimserliğinin yanı sıra açıklanan şirket bilançoları ve yükselen petrol fiyatlarının hisse ve fonları desteklemesi ile dün New York borsasında yükselişler görüldü. Dün Dow Jones endeksi yüzde 0,26, S&P 500 endeksi yüzde 0,05 ve Nasdaq endeksi yüzde 0,30 değer kazandı.

Avrupa tarafında, dün Almanya ve Avro Bölgesi için açıklanan ZEW endeksleri, pay piyasaları ve avroyu destekledi. Almanya'da ZEW ekonomik beklenti endeksi mart ayındaki eksi 3,6 seviyesinden nisanda artı 3,1 puana yükselirken, şirketlerin karlılıklarına ilişkin beklentilerin de hisse ve sektör bazlı hareketlere neden olduğu görüldü. Alman internet perakendecisi Zalando'nun hisseleri, şirketin bu yılın ilk çeyreğinde kar açıklayacağı beklentisi ile dün yüzde 10,59 değer kazandı. Söz konusu gelişmelerle dün Almanya'da DAX endeksi yüzde 0,67, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,44 ve Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,36 yükseldi.

Bugün Çin'de açıklanan sanayi üretim endeksinin yıllık 8,5 artması ve ekonominin yılın ilk çeyreğinde yıllık yüzde 6,4 ile beklentilerin üzerinde büyümesi sonrası kapanışa yakın Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,5 ve Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,3 değer kazandı. Japonya'da sanayi üretimi ise martta yıllık yüzde 1,1 geriledi.

Yurt içinde, dün Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın ABD Başkanı Donald Trump ile görüşmesinin ardından Türkiye-ABD ilişkilerine ilişkin artan iyimserlik akşam saatlerinde Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'ın açıklamaları ile desteklendi. Kalın, S-400 konusunda ABD Kongresi'ne sunulan yaptırım teklifinin kabul edilse dahi Trump'ın muafiyet yetkisini kullanmasını beklediklerini ifade ederek, Patriot füze sistemi konusunda da yetkililerin müzakerelere devam ettiğini ancak henüz istenilen noktaya ulaşılamadığını söyledi.

Söz konusu gelişmeler ve dün açıklanan sanayi üretim verisinin aylık bazda yükseliş kaydetmesi pay piyasalarının alış ağırlıklı bir seyir izlemesine neden oldu. BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,70 değer kazancıyla 96.809 puandan tamamlarken, dün 0,64 azalışla 5,7667'den kapanan dolar/TL, bugün bankalararası piyasanın açılışında 5,7670 seviyesinde işlem görüyor.

Analistler, bugün yurt içinde konut satışları, yurt dışında ise İngiltere ve Avro Bölgesi'nde enflasyon ile ABD'de dış ticaret verilerinin takip edileceğini aktardı. Akşam saatlerinde açıklanacak Fed'in Bej Kitap Raporu'nun da bekleneceğini ifade eden analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 97.200 ve 99.000 seviyelerinin direnç, 95.000 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.
Analistler, dolar/TL'de ise 5,80'in altında kalıcılık sağlanması durumunda 5,70 ve 5,64 seviyelerinin gündeme geleceğini bildirdi. 


Etiketler

‹ Önceki Haber Cumhurbaşkanı Erdoğan: Pahalı satışı önleyeceğiz Cumhurbaşkanı Erdoğan: Pahalı satışı önleyeceğiz Sonraki Haber › Petrol fiyatları 72 doların üzerinde Petrol fiyatları 72 doların üzerinde
Tümünü Göster
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
96.886 Değişim: -1,34% Hacim : 5.308 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 96.624 18.04.2019 Yüksek 97.912
Açılış: 97.912
5,8028 Değişim: 1,21%
Düşük 5,7315 18.04.2019 Yüksek 5,8517
Açılış: 5,7331
6,5420 Değişim: 0,55%
Düşük 6,4872 18.04.2019 Yüksek 6,6060
Açılış: 6,5059
237,72 Değişim: 1,00%
Düşük 234,82 18.04.2019 Yüksek 240,03
Açılış: 235,35
Hürriyet NETWORK
Hürriyet'e Reklam Ver

bigpara

Copyright © 2019 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.