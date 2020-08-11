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Küresel piyasalar pozitif görünümünü koruyor! Bu veriler takip edilecek

11.08.2020 - 09:33
Küresel piyasalar pozitif görünümünü koruyor! Bu veriler takip edilecek | Piyasa Haberleri

Küresel piyasalar, daha fazla teşvik beklentileri ile pozitif seyrediyor.

ABD Başkanı Donald Trump'ın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından dolayı işini kaybedenlere yönelik işsizlik sigortası imkanının süresini uzatması, Uluslararası Para Fonu'nun (IMF) ABD Merkez Bankası (Fed) için daha fazla eylem alanı gördüğünü açıklaması ve teşvik paketi konusunda görüşmelerin tekrar başlayabileceğine yönelik açıklamalar pay piyasalarını destekliyor.

IMF'den yapılan açıklamada, salgının etkilerine karşı ABD ekonomisinin ilave bir mali pakete ihtiyaç duyacağı, genişletilmiş varlık alımları ve daha açık sözlü yönlendirme dahil olmak üzere Fed için daha fazla eylem alanı görüldüğü belirtildi.

Son dönemde açıklanan makroekonomik verilerin de ekonomideki toparlanmaya işaret etmesi ile dün New York borsasında özellikle sanayi ve ticaret hisselerinde yükselişler görülürken, teknoloji hisselerinde kar satışlarının devam etmesi dikkati çekti.

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Söz konusu gelişmelerle dün Dow Jones endeksi yüzde 1,30 ve S&P 500 endeksi yüzde 0,27 değer kazanırken, Nasdaq endeksi yüzde 0,39 düşüş kaydetti.

Dolar endeksi ise yükselişini üst üste 3'üncü işlem gününe taşıyarak 93,6 seviyesinde dengelendi.

Avrupa'da, veri gündeminin de zayıf olması ile dün borsalarda sakin bir seyir izlendi. Almanya'da DAX endeksi yüzde 0,10, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,31 ve Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,41 değer kazandı.

Asya tarafında, bugün açıklanan verilere göre Japonya'da cari işlemler dengesi 168 milyar yen ile beklentilerin üzerinde fazla verdi. Singapur'da ise GSYH 2. çeyrekte bir önceki çeyreğe göre yüzde 42,9 geriledi.

Veriler sonrası devam eden küresel risk iştahının etkisiyle pay piyasaları alıcılı seyrederken, altının ons fiyatı yüzde 0,6 değer kaybederek 2.015 dolara indi. Kapanışa yakın Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 1,8, Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,6 ve Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 1,4 değer kazandı.

Yurt içinde, dün 1.040-1.080 bandında dalgalı bir seyir izleyen BIST 100 endeksi, günü analistlerin direnç olarak nitelendirdiği 1.070 puanın hemen üzerinde tamamladı. Endeks, bir önceki kapanışına göre yüzde 1,41 değer kazanarak 1.075,52 puana çıktı. Dün 7,3350'den kapanış yapan dolar/TL ise bugün bankalararası piyasanın açılışında 7,3180 seviyesinde işlem görüyor.

Analistler, bugünün veri gündeminde, Avrupa'da ZEW ekonomik görünüm endeksleri ve ABD'de Üretici Fiyat Endeksi'nin (ÜFE) öne çıktığını belirterek, Kovid-19 tedavisine ilişkin haber akışı ve Doğu Akdeniz'deki gelişmelerin de gündemin odağındaki yerini koruduğunu söyledi.

Teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.025 puanın destek olarak öneminin arttığını aktaran analistler, 1.070 ve 1.100 seviyelerinin direnç konumunda olduğunu kaydetti.

Piyasalarda bugün takip edilecek veriler şöyle:

12.00 Almanya, ağustos ayı ZEW endeksleri
12.00 Avro Bölgesi, ağustos ayı ZEW endeksleri
15.30 ABD, temmuz ayı ÜFE


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