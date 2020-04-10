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Küresel piyasalar haftayı pozitif tamamlıyor! Bu veriler takip edilecek

10.04.2020 - 09:39 | Son Güncelleme :
Küresel piyasalar haftayı pozitif tamamlıyor! Bu veriler takip edilecek | Piyasa Haberleri

Küresel piyasalar yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının ekonomiye etkilerini azaltmak için atılan teşvik adımlarının desteği ile pozitif görünümünü korurken, ABD ve Avrupa borsaları bugün Paskalya tatili nedeniyle kapalı olacak.

ABD’de Kovid-19 salgınının ekonomiye etkisini azaltmak amacıyla hükümet tarafından Senatoya sunulan yeni teşvik paketleri ertelense de ABD Merkez Bankası (Fed) 2,3 trilyon dolara kadar kredi sağlayacak ilave eylem kararı aldı, Avrupa Birliği (AB) ülkeleri de yaklaşık 540 milyar avroluk ekonomik pakette uzlaştı.

Bu gelişmelerle makroekonomik verilerdeki olumsuz görünüme karşın pay piyasaları pozitif görünümünü koruyor.

ABD'de dün açıklanan haftalık işsizlik başvurularının 6 milyonu aşmasına karşın Dow Jones endeksi yüzde 1,22, S&P 500 endeksi yüzde 1,45 ve Nasdaq endeksi yüzde 0,77 değer kazandı.

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Avrupa tarafında da ekonomiye ilişkin teşviklerin etkisiyle borsalarda pozitif bir seyir izlenirken, Fed'in yeni kredi paketi sonrası avro/dolar paritesi de yükseldi. Parite, dün yüzde 0,7 artışla 1,0932'ye çıktı. Dün Almanya'da DAX endeksi yüzde 2,24, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 2,90 ve Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 1,44 yükseliş kaydetti.

Bugün Paskalya tatili nedeniyle kapalı olacak ABD ve Avrupa borsaları, haftalık bazda yatırımcısına yüzde 10'u aşan getiri sağlamış oldu.

Henüz resmi bir açıklama gelmese de Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve OPEC adı verilen petrol üreticilerinin, ham petrol üretimlerinde günlük 10 milyon varil kısıntı konusunda anlaşmaya vardıkları yönündeki haberlere karşın petrol fiyatları geriledi.

Brent petrolün varil fiyatı, haberler öncesi kesintinin daha yüksek olacağı beklentileri ile 35 doların üzerini görmesinin ardından hızlı bir şekilde düşüşe geçerek, şu dakikalarda önceki kapanışa göre yüzde 5 azalışla 30,7 dolardan işlem görüyor.

Altının ons fiyatı, merkez bankalarının genişlemeci adımlarından bulduğu destekle 1.700 dolar sınırına kadar çıktı.

Asya borsalarında ise bugün görece sakin ve karışık bir seyir izleniyor. Kapanış yakın Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,5, Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 1,1 değer kazanırken, Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 1 değer kaybetti.

Yurt içinde, artan küresel risk iştahı ve gerileyen döviz kurlarının desteği ile gün boyu yükseliş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, günü yüzde 2,80 artışla 95.834,44 puandan tamamladı. Dün yüzde 1,4 azalışla 6,6777'den kapanan dolar/TL ise bugün bankalararası piyasanın açılışında 6,6950'den işlem görüyor.

Analistler, Kovid-19 salgınında en kötünün bu hafta ile birlikte geride kalabileceğine ilişkin beklentiler ve merkez bankalarının teşviklerinin küresel pay piyasalarını desteklediğini ifade etti.

Bugün, yurt içinde iş gücü istatistikleri, yurt dışında ise ABD'de enflasyon verilerinin takip edileceğini kaydeden analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinin 95.500 üzerinde kalıcılık sağlaması durumunda 100.000 seviyesinin gündeme gelebileceğini söyledi.

Piyasalarda bugün takip edilecek veriler şöyle:

10.00 Türkiye, ocak ayı iş gücü istatistikleri
15.30 ABD, mart ayı Tüketici Fiyat Endeksi
21.00 ABD, mart ayı bütçe dengesi


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