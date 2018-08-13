Küresel piyasalar haftaya nasıl başladı?

Küresel piyasalar yeni haftaya negatif bir başlangıç yaparken, hafta genelinde yoğun haber ve veri gündemi takip edilecek.

ABD'de geçen haftanın son işlem gününde pay piyasalarında satış ağırlıklı bir seyir izlenirken, dolar endeksi ise 96,4 ile 5 Temmuz 2017'den bu yana en yüksek seviyesine çıktı.Cuma günü ABD'de açıklanan enflasyon yüzde 2,9 ile beklentiyi karşılarken, çekirdek Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) yüzde 2,4 ile 2008 Eylül’den beri en yüksek seviyesine ulaştı.

AA'da yer alan habere göre; verinin ardından Dow Jones endeksi yüzde 0,77, S&P 500 endeksi yüzde 0,71 ve Nasdaq endeksi de yüzde 0,67 değer kaybetti. Analistler, ABD'de bu hafta açıklanacak veriler arasında, çarşamba günü yayımlanacak sanayi üretiminin öne çıktığını belirterek, ABD Başkanı Donald Trump'ın ticaret savaşına ilişkin açıklamalarının yatırımcıların odağında bulunduğunu kaydetti.

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Avrupa tarafında, avrodaki değer kaybına karşın cuma günü borsalarda sert düşüşlerin etkili olduğu görüldü. Avro/dolar paritesi, Temmuz 2017'den bu yana ilk kez 1,14'ün altına gerilerken, Almanya'da DAX endeksi yüzde 1,99, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 1,59 ve İngiltere'de FTSE 100 endeksi de yüzde 0,97 değer kaybetti. Asya piyasaları, küresel piyasalarda azalan risk iştahı ile yeni haftaya düşüşle başladı. Kapanışa yakın Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 1,63, Çin'de Şanghay bileşik endeksi de yüzde 1,31 düşüş kaydetti.

Yurt içinde, cuma günü yükseliş eğilimindeki döviz kurları ve dünya borsalarındaki düşüşlerin etkisiyle satış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi günü yüzde 2,31 değer kaybıyla 94.940 puandan tamamladı. Geçen hafta 6,4138'den kapanan dolar/TL ise bugün bankalararası piyasanın açılışında 6,65 seviyesinde dengelendi.

Döviz kurlarındaki yükselişler sonrasında Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) ile Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'ndan (TCMB) hamleler geldi. Dün akşam BDDK, yurt iç bankaların TL verip döviz aldıkları swap ve benzeri işlemler toplamının öz kaynaklarının yüzde 50'sini geçemeyeceği kararını aldı. TCMB de bu sabah zorunlu karşılıklarda indirime giderken, aynı zamanda birçok likidite tedbiri aldığını duyurdu.

Analistler, BDDK ve TCMB'nin adımlarının Türk lirasına spekülatif atakları sınırlamayı ve bankaların likidite sorunu yaşamamasını sağlayacağını belirterek, alınan kararların Türk lirası üzerindeki satış baskısını azaltacağını dile getirdi. Bu hafta yurt içinde ve dünya genelinde açıklanacak sanayi üretimi endeksleri ile Avrupa'da büyüme ve enflasyon verilerinin takip edileceğini ifade eden analister, kredi derecelendirme kuruluşu Standard&Poor's'un cuma akşamı açıklaması beklenen Türkiye değerlendirmesinin de yatırımcıların odağında bulunduğunu kaydetti.

Analistler, bugün veri takviminin zayıf olduğunu, ABD ve Türkiye arasındaki diplomatik haber akışı ve döviz kurlarının seyrinin pay piyasaların yönü üzerinde belirleyici olacağına değinerek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 97.500 ve 98.700 seviyelerinin direnç, 93.600 ve 92.000 seviyelerinin destek konumunda olduğunu kaydetti.

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