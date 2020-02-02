Koronavirüs piyasalara da bulaştı | Piyasa Haberleri

Piyasalar Çin’deki koronavirüse bağlı olumsuzluk yaşıyor. Vaka geçilirse piyasalar eski dengelerine tekrar dönebilir. Aksi takdirde sadece para piyasaları değil küresel ekonomiyle ilgili olumsuz değerlendirmeler de sürecek.

İşte Hürriyet gazetesi yazarı Zeynel Balcı'nın bugünkü yazısı...

Piyasalarda ekonomi dışı gündem nedeniyle olumlu hava tekrar kesintiye uğradı. Piyasalar bu defa Çin’de baş gösteren koronavirüse bağlı olumsuzluk yaşıyor. Bu olayı zirve seviyelerinde karşılayan borsalarda kâr satışlarıyla düşüş görüldü. Altın (ons/dolar) güvenli liman ihtiyacına bağlı olarak yükselirken küresel ekonomideki yavaşlama beklentileriyle petrol, sanayi ve maden emtiaları ile ABD uzun vadeli bono faiz oranları düştü. Belirsizlik ve tedirginlik halen devam etmekle birlikte piyasalar üzerindeki etkisi biraz zayıflamaya başladı.

Vaka geçilirse piyasalar eski dengelerine tekrar dönebilir. Aksi takdirde sadece para piyasaları değil küresel ekonomiyle ilgili olumsuz değerlendirmeler de sürecektir. 3 Şubat’ta tatil sonrası işleme başlayacak Çin piyasaları da önemli bir referans olacak. Çin Hükümeti’nden yapılan “Çin’de ilk çeyrekte büyüme virüsün yayılmasıyla yüzde 5’in altında olabilir” açıklaması kayda değer. Hatırlanacağı üzere Çin’de ekonomik büyüme son otuz yılın en düşük seviyeleri olan yüzde 6’ya kadar gerilemişti. ABD ile yaşanan ticaret savaşından da bir yara almışlardı. ABD’nin şimdiki ve gelecekti en büyük rakibi Çin bu defa daha sıkıntılı bir durum ile karşı karşıya gibi görünüyor.

Dünyanın en büyük bazı havayolu şirketleri (THY dahil) Çin’e uçuşlarını durdururken bazı komşu ülkeler sınırlarını kapatmaya başladı. Çin sanki dünyadan soyutlanmaya doğru gidiyor gibi bir hava oluştu. Dünyanın en fazla ihracat yapan ve ikinci büyük ekonomisi Çin’in küresel ekonominin üç dört motorundan biri olduğunu dikkate alırsak ayrıca global ekonomi için de bir yavaşlama söz konusu olabilecek.

PARA ARZI UCUZLUYOR

ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Powell, “Ekonomi istikrar kazanıyor ama koronavirüs gibi gelişmeler de var” dedi. Bu olay Çin ile kürsel ekonomi için tehdit olmaya devam ederse Fed ve Avrupa başta olmak üzere merkez bankalarının tavrı nasıl olacak? Düşük faiz ve parasal genişlemeye devam zorunluluğu ortaya çıkar ise bunun para ve sermaye piyasaları ile reel ekonomilere daha geniş vadede etkileri olabilir. Dileğimiz ve önceliğimiz Anadolu tabiriyle ‘cana geleceğine mala gelsin’ tabi ki. Parasal genişleme ve düşük faiz Türkiye ve ABD ekonomilerine önemli katkılar yaptı. Ancak Avrupa ekonomileri için aynı şeyleri söylemek zor. Avrupa Merkez Bankası Yönetim Kurulu üyesi Yves Mersch, “Banka’nın ultra gevşek para politikasının gelecekte bir krizi tetikleyebilecek varlık balonlarını ateşliyor olabileceğini” söyledi. Haklı bir endişe. Küresel ekonomi yavaşlarken para arzı ucuzluyor, bollaşıyor. Varlık balonları dışında likidite tuzağı endişesi, düşük (negatif) faize bağlı bankalardaki zayıflama ve borçlanmalarda artış gibi orta ve uzun vadeli riskleri de saymak gerekebilir. Fakat bu aşamada küresel ekonomideki durgunluğa düşük faiz ve bol likidite dışında çok esaslı çözümler de bulunabilmiş değil.

TEMKİNLİ GÖRÜNÜM

Diğer yandan TCMB Başkanı Murat Uysal’ın 2020 için yüzde 8.2’lik enflasyon beklentisini koruması önemli. Bu durumda Merkez Bankası’nın devam eden faiz indirimlerinin gerekçesini de açıklamış oldu. Önden yüklemeli indirim sürüyor. Enflasyon tahminin tutması faiz kararları için önemli olacak. Önümüzdeki hafta ise Türkiye ocak ayı enflasyon verileri var. TCMB’nin açıkladığı portföy yatırımları (sıcak para hareketleri) tablosuna göre 24 Ocak haftasında yabancı yatırımcılar hisse senetlerinde 118 milyon dolar, tahvil bonoda ise 49 milyon dolar satışta görüldüler. Hissede trade (al-sat), tahvil bonoda ise satışa devam görünümü korunuyor. Piyasalarda koronavirüsüne bağlı temkinli görünüm korunuyor.

BORSA KAR SATIŞLARININ ETKİSİNDE

Borsada kâr satışlarına bağlı düşüş sürüyor. Destek noktaları 118.000 ve 117.000 seviyelerinde. Kısa dönem için önemli görülen bu seviyelerin üzerinde tepki alımları görülebilir. Aksi takdirde düşüşün devamıyla sonraki destek 115.000 seviyesinde bulunuyor. İlk direnç ise 121.000 seviyesinde. Tepki çıkışının devamı için bu seviyenin üzerinde kalınması önemli olacak. Bu durumda sonraki dirençler 124.500 ve 127.500 seviyelerinde bulunuyor. Destek noktalarında tepki alımları görülebilir. Ancak olası tepki yükselişlerinin direnç seviyelerinde satışla karşılaşma olasılığı yüksek.

DOLAR/TL KURUNDA 6.00 SEVİYESİ ÖNEMLİ

Dolar/TL kurunda tepki çıkışı sürüyor. İlk direnç noktaları 5.99-6.00 seviyelerinde. Çıkışın devamı için bu sevilerin geçilmesi önemli olacak. Sonraki direnç 6.05 ve 6.15 seviyesinde görülürken ilk destekler 5.96 ve 5.90 olarak görülüyor. Sonraki destek ise 5.85 seviyesinde. Kısa dönem yön tayini için 5.96-6.00 destek direnç bandı izlenebilir.

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