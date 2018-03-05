Katmerciler bu yıl sermaye artırımına gidecek

Katmerciler savunma sanayi projeleri için bu yıl sermaye artırımına gidecek.

Araç üstü ekipman ve savunma sanayi alanında faaliyet gösteren Katmerciler Araç Üstü Ekipman savunma sanayi projeleri için ortaya çıkan veya çıkabilecek sermaye ihtiyacını temin için bu yıl içinde yüzde 100 bedelli ve yüzde 200 bedelsiz sermaye artırımına gitmeyi planladığını açıkladı. Şirket tarafından yapılan açıklamada sermaye artırım "prosedürleri"nin ilk genel kurulda başlatılacağı ifade edildi. Şirketin KAP'a yaptığı diğer açıklamada da ana ortak İsmail Katmerci'nin sermayenin yüzde 8.8'ine karşılık gelen 2.2 milyon lira nominal değerli hisseyi borsada sattığı ifade edildi.

Buna göre İsmail Katmerci 1-5 Mart'ta yaptığı hisse satışından sağladığı gelirinin bir kısmını savunma sanayinde büyüme stratejisi çerçevesinde ortaya çıkabilecek sermaye gereksinimini karşılamak üzere şirkete kaynak olarak aktaracak.

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Açıklamada Katmerciler ailesinden olan hissedarların bu yıl içinde başka bir hisse satışında bulunmayacağı da ifade edildi.

Aralarında İsmail Katmerci'nin de bulunduğu Katmerciler ailesi mensupları sermayenin yüzde 31.6'sına karşılık gelen 7.9 milyon lira nominal hissenin borsada işlem görebilir tipe dönüşümü için başvuruda bulunduklarını Ocak ayında açıklamış, ancak bu hisselerin savunma sanayi projeleri için oluşabilecek sermaye ihtiyacının temini amacıyla teminat olarak kullanılacağını belirtmişti.

Bugün yapılan açıklamada ayrıca İsmail Katmerci'nin sattığı hisselerin bu başvuru öncesi borsada işlem görebilir tipe dönüşmüş hisseleri kapsadığı belirtildi. İsmail Katmerci satış işlemini hisse başına 12 TL ile 10.6 TL arası fiyattan yaptı.

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