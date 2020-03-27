Katılım esaslı fonlar hızlı büyüdü | Piyasa Haberleri

Katılım esaslı yatırım ve emeklilik fonları, 2019 yılında iki katına çıkarak yüzde 104 büyüdü.

Portföy yönetimi sektörü ise aynı dönemde yüzde 64 büyüme kaydetti. Yeni kurulan katılım esaslı fonlar, daha önce yatırım ve emeklilik fonlarını tercih etmeyen yatırımcılara hitap ettiği için sektöre yeni yatırımcı getirerek ekonomik aktiviteleri destekliyor. Katılım esaslı fonlar; görüşleri dolayısıyla finans piyasalarına mesafeli duran müşterilerine sektörde alan açıyor, yeni müşteri kitlelerinin tasarruf sistemine katılmasında önemli görev üstleniyor.

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