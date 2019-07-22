Karsan Otomotiv'den bedelli kararı | Piyasa Haberleri

Karsan sermayesini bedelli yüzde 50 artırma kararı alırken, hisseleri yüzde 5.8 geriledi.

Karsan Otomotiv 600 milyon lira olan sermayesini yüzde 50 bedelli artışla 900 milyon liraya yükseltme kararı aldı. Şirket açıklamayı KAP'a yaptı.

Açıklama sonrası Karsan hisseleri saat 11.24'te yüzde 5.83 kayıpla 1.13 liradan işlem görüyor. BIST-100 endeksi ise yüzde 0.22 artıda bulunuyor.

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