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Karadağ: BIST Özel Pazar daha aktif olacak

21.12.2017 - 13:30

BIST Yönetim Kurulu Başkanı Karadağ, fon sağlayıcılar ile küçük ve orta ölçekteki firmaları buluşturan Borsa İstanbul Özel Pazar'ı önümüzdeki yıldan itibaren daha aktif kullanacaklarını aktardı.

Borsa İstanbul Özel Pazar ile TÜBİTAK Marmara Teknokent arasında gerçekleştirilen iş birliğinin imza ve gong töreni BIST Yönetim Kurulu Başkanı Himmet Karadağ, TÜBİTAK Marmara Teknokent Genel Müdürü Orhan Çömlek ve bu iş birliğinin ilk modeli olan DTİ İmplant'ın Genel Müdürü Talat Buğur'un katılımıyla gerçekleştirildi.

"HALKA ARZDA STARTUP FİRMALARINI İSTEMİYORUZ"

Gong töreninin ardından konuşan Karadağ, "Halka arz ürünümüze startup firmalarını istemiyoruz. Çünkü ölçeği ve kurumsallığı yakalamamış firmalarla halka arza geldiğinizde, firmalarımız başarılı olmadığı gibi, bundan ne sektör, ne düzenleyici otorite, ne bizler istifade ediyoruz. Firmaları sağlıksız ve aşırı fonlama ile büyütemiyoruz. Ancak entegre bir finansal süpermarket haline gelen Borsa İstanbul'un diğer ölçekteki firmalara da finansal çözümler üretebilmesi gerekiyor" dedi.

Karadağ, bu amaçla, fon sağlayıcılar ile küçük ve orta ölçekteki firmaları buluşturan Borsa İstanbul Özel Pazar'ı önümüzdeki yıldan itibaren daha aktif şekilde kullanacaklarını aktardı. Halka arza henüz hazır olmayan, hazırlanmak üzere hem fona hem kurumsallığa ihtiyacı olan firmaları fon sağlayıcılar ile buluşturarak büyütmeyi ve halka arza hazır hale getirmeyi amaçladıklarını belirten Karadağ, nihai hedeflerinin bu firmaların halka arza gelmesi olduğunu söyledi.

Karadağ, "Önümüzdeki yakın dönemden itibaren Borsa İstanbul olarak aktif olarak bu süreçlerin içinde olacağız. Girişim Sermayesi Fonumuzla, temelde kendi sektörümüzdeki fintek firmalarından başlamak üzere, yüksek katma değer üreten, özellikle ülkemizin kalkınmasında önemli rol oynayabilecek firmalara doğrudan finansman desteği de sağlıyor olacağız. Bu fona yakın gelecekten sektörün büyük paydaşlarını da entegre edeceğiz" diye konuştu.

"DTİ İMPLANT İLK ELE ALACAĞIMIZ STARTUP FİRMALARINDAN OLACAK"

Türkiye'deki startup şirketlerin gelişiminden bahseden TÜBİTAK Marmara Teknokent Genel Müdürü Orhan Çömlek ise şunları kaydetti:

"Neden Türkiye'deki startup'lar ilk 500'e girmesin, borsaya açılmasın? Sadece sermaye olarak bir yerlere gelmelerini uygun bulmuyor borsa yönetimi, bu şirketlerin kurumsallaşmasını istiyorlar ve bu çok doğru bir tespit. Bu yüzden startup'ların gelişmesi için öncelikle teknokentlerde ağırlıyoruz, elimizden geleni yapıyoruz. DTİ İmplant anlaşma çerçevesinde ilk ele alacağımız startup firmalarından biri olacak"


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  • Borsa İstanbul
  • Halka arz
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