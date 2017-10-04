‹ Önceki Haber Binlerce aracını geri çağırıyor Binlerce aracını geri çağırıyor Sonraki Haber › Bitcoin fiyatında yeni senaryo! Bitcoin fiyatında yeni senaryo!

İki ünlü ekonomistten kritik piyasa öngörüsü

04.10.2017 - 09:39

Faber, "Hisse senetleri düşecek. Bu düşüş ise bir kredi olayı, büyük bir dolandırıcılık ifşası veya faiz oranlarının yükselmeye başlamasından dolayı olabilir" derken, Rogers da piyasalarda büyük bir çöküşün yatırımcıları beklediğini söyledi.

Ekonomi dünyasının “Dr. Kıyamet”i Marc Faber, CNBC'ye verdiği röportajda önemli açıklamalar yaptı. ABD borsalarının geleceğine yönelik ‘kötü’ sinyaller veren Faber, "Görmüyorsunuz. Ben de görmüyorum ve kimse de görmüyor. İşte bu yüzden insanlar hisse senedi satın almaya devam ediyor. Ancak bir gün önemli şeyler olacak ve hisse senetleri düşecek. Bu düşüş ise bir kredi olayı, büyük bir dolandırıcılık ifşası veya faiz oranlarının yükselmeye başlamasından dolayı olabilir. Düşüşü tetikleyebilecek birçok faktör var" diye konuştu.

PİYASALAR FİYATLANDIRILMIŞ

##$HABER_1441100$##

Marc Faber, yaklaşan bir piyasa  kıyametini öngördüğünü söyleyerek, 2009 yılının aksine, şirket kârlarının artmasına ve ABD'de faiz oranlarının düşük seviyelerde kalmasına rağmen değerlemelerin çok yüksek olduğunu belirtti. "Dünyada neredeyse hiçbir yerde değerlemeler düşük seviyelerde değil. Hisse senetleri ve tahvil piyasaları tamamen fiyatlandırılmış "dedi.

JIM ROGERS DA AYNI DÜŞÜNCEDE

Ünlü ekonomist Jim Rogers da piyasalarda büyük bir çöküşün yatırımcıları beklediğini söyledi. Rogers geçtiğimiz günlerde verdiği röportajda, 2008 mali krizinin borç artışından kaynaklandığını ifade etti. Ek olarak bu sene temmuz ayında hesaplanan  küresel borç seviyelerinin 2008'den buyana neredeyse dört kat arttığını ve son on yılda % 276 artarak 217 trilyon dolara çıktığını belirtti. ‘Emtia Gurusu' Rogers, altın fiyatlarının fırlayacağını da öngördü. "Altın önümüzdeki birkaç yıl içinde çok önemli olacak" dedi.

Tıpkı Jim Rogers gibi, Marc Faber de değerli metaller üzerine oynuyor. Faber, "Her şeyden önce, değerli metallerin çok pahalı olmadığını düşünüyorum" diye konuşuyor... (Borsagündem)


Etiketler

  • piyasa
  • kredi
  • ekonomi
  • borsa
‹ Önceki Haber Binlerce aracını geri çağırıyor Binlerce aracını geri çağırıyor Sonraki Haber › Bitcoin fiyatında yeni senaryo! Bitcoin fiyatında yeni senaryo!
Tümünü Göster
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
  • KREDİ
104.548 Değişim: 0,62% Hacim : 4.985 Mio.TL Son veri saati : 18:10
Düşük 104.095 04.10.2017 Yüksek 104.912
Açılış: 104.275
3,5710 Değişim: -0,02%
Düşük 3,5615 04.10.2017 Yüksek 3,5792
Açılış: 3,5718
4,2019 Değişim: 0,14%
Düşük 4,1912 04.10.2017 Yüksek 4,2087
Açılış: 4,1958
146,45 Değişim: 0,28%
Düşük 145,93 04.10.2017 Yüksek 146,90
Açılış: 146,04
TL
Ay
%
Hürriyet NETWORK
Hürriyet'e Reklam Ver

bigpara

Copyright © 2017 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Matriks Bilgi Dağıtım Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.