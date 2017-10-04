İki ünlü ekonomistten kritik piyasa öngörüsü

Faber, "Hisse senetleri düşecek. Bu düşüş ise bir kredi olayı, büyük bir dolandırıcılık ifşası veya faiz oranlarının yükselmeye başlamasından dolayı olabilir" derken, Rogers da piyasalarda büyük bir çöküşün yatırımcıları beklediğini söyledi.

Ekonomi dünyasının “Dr. Kıyamet”i Marc Faber, CNBC'ye verdiği röportajda önemli açıklamalar yaptı. ABD borsalarının geleceğine yönelik ‘kötü’ sinyaller veren Faber, "Görmüyorsunuz. Ben de görmüyorum ve kimse de görmüyor. İşte bu yüzden insanlar hisse senedi satın almaya devam ediyor. Ancak bir gün önemli şeyler olacak ve hisse senetleri düşecek. Bu düşüş ise bir kredi olayı, büyük bir dolandırıcılık ifşası veya faiz oranlarının yükselmeye başlamasından dolayı olabilir. Düşüşü tetikleyebilecek birçok faktör var" diye konuştu.

PİYASALAR FİYATLANDIRILMIŞ

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Marc Faber, yaklaşan bir piyasa kıyametini öngördüğünü söyleyerek, 2009 yılının aksine, şirket kârlarının artmasına ve ABD'de faiz oranlarının düşük seviyelerde kalmasına rağmen değerlemelerin çok yüksek olduğunu belirtti. "Dünyada neredeyse hiçbir yerde değerlemeler düşük seviyelerde değil. Hisse senetleri ve tahvil piyasaları tamamen fiyatlandırılmış "dedi.

JIM ROGERS DA AYNI DÜŞÜNCEDE

Ünlü ekonomist Jim Rogers da piyasalarda büyük bir çöküşün yatırımcıları beklediğini söyledi. Rogers geçtiğimiz günlerde verdiği röportajda, 2008 mali krizinin borç artışından kaynaklandığını ifade etti. Ek olarak bu sene temmuz ayında hesaplanan küresel borç seviyelerinin 2008'den buyana neredeyse dört kat arttığını ve son on yılda % 276 artarak 217 trilyon dolara çıktığını belirtti. ‘Emtia Gurusu' Rogers, altın fiyatlarının fırlayacağını da öngördü. "Altın önümüzdeki birkaç yıl içinde çok önemli olacak" dedi.

Tıpkı Jim Rogers gibi, Marc Faber de değerli metaller üzerine oynuyor. Faber, "Her şeyden önce, değerli metallerin çok pahalı olmadığını düşünüyorum" diye konuşuyor... (Borsagündem)

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