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İhracatçılar dolar/TL tahminini açıkladı

18.05.2017 - 16:43 | Son Güncelleme : 18.05.2017 - 17:02

İhracatçı Eğilim Araştırması anketine göre; firmalar haziran sonunda dolar kurunun 3,72, euro kurunun ise 3,99 olacağını öngördü.

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı Mehmet Büyükekşi, ilk çeyrekte ihracatçıların 44 bine yakın yeni istihdam yarattığını belirterek, 44 bin rakamı daha da yukarı çıkacak. Yılın ilk yarısında 100 bin rakamını aşacağımıza inanıyoruz." dedi.

Büyükekşi, İhracatçı Eğilim Araştırması 2017 1. Çeyrek Gerçekleşme ve 2. Çeyrek Beklentilerini, Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci'nin katıldığı basın toplantısıyla açıkladı.

Araştırmaya katılan firmalardan elde ettikleri verilere göre yaptıkları hesaplamaların, 1. çeyrekte yüzde 2 civarında bir istihdam artışını gösterdiğini bildiren Büyükekşi, bunun da ilk çeyrekte ihracatçıların 44 bine yakın yeni istihdam yarattıklarına işaret ettiğini dile getirdi.

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ABD, ALMANYA VE RUSYA HEDEF PAZARLAR

Söz konusu firmaların yarıya yakınının 2. çeyrekte istihdamlarını daha da artıracaklarını ifade eden Büyükekşi, şöyle konuştu:

"Dolayısıyla 44 bin rakamı daha da yukarı çıkacak. Yılın ilk yarısında 100 bin rakamını aşacağımıza inanıyoruz. Firmalara neden istihdamlarını daha da fazla artıramadıkları soruldu. En önemli sorun olarak kalifiye personel bulma sorunu karşımıza çıkıyor. Meslek liselerinde ve üniversitelerde alınan eğitim kalitesinin artırılması, istihdamı da doğrudan etkileyecek etmenler olarak karşımıza çıkıyor.

Araştırmaya katılan firmaların yarısı birinci çeyrekte yeni bir pazara girdiklerini söyledi. Yeni pazarlara girme oranı oldukça iyi düzeyde. 2. çeyrekte hedeflenen ilk 4 bölge Avrupa, Orta Doğu, Afrika ve Amerika. En fazla hedeflenen ilk 3 ülke ABD, Almanya ve Rusya oldu."

HAZİRAN SONU DOLAR KURU ÖNGÖRÜSÜ 3,72

Büyükekşi, firmaların haziran sonunda dolar kurunun 3,72, euro kurunun ise 3,99 olacağını öngördüklerini söyledi.

Firmaların verdikleri tekliflerde ve ihracat faaliyetlerinde bu öngörü ile hareket ettiklerini belirten Büyükekşi, "Firmalarımız bunun yanında 2. çeyrekte enflasyonun tek haneli rakamlara düşeceğini, büyümenin ise yüzde 3 civarında geleceğini öngörüyorlar" diye konuştu.

EN BÜYÜK SIKINTI KURDAKİ OYNAKLIK

Firmaların gündeme getirdiği başlıca sorunları da aktaran Büyükekşi, şunları söyledi:

"Firmalarımızın yüzde 11'i herhangi bir sorunla karşılaşmadıklarını ilettiler. En önemli sorun olarak ise döviz kurlarındaki oynaklık karşımıza çıkıyor. Bunu teşviklerin yetersizliği, ham madde ve aramalı fiyatları ve lojistik maliyetleri takip ediyor. Hedef ülkelerle yaşanan siyasi sorunların ise ihracatçılarımızın yaklaşık dörtte birini etkilediğini görüyoruz.

Bunun yanında firmalarımızın ciddi bir şekilde KDV iadesi sorunu yaşadıklarını görüyoruz. Bunu biz daha önce Maliye Bakanımız ile görüştük. Bu alanda ciddi iyileşme de sağlandı. Ama yeniden bu çerçevede daha fazla ne yapılabilir konusunda bir çalışma içindeyiz, kendilerine de ileteceğiz."


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