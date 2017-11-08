"Hisse senetlerindeki ralli yeni başladı"

Blackrock, gelişen hisse senetlerindeki rallinin daha yeni başladığı açıklamasında bulundu.

Dünyanın en büyük fon yöneticisi Blackrock, gelişen hisselerin son dönemdeki performansının, "daha uzun bir trendin başlangıcı" olduğunu belirtti. Notta, gelişen piyasalarda temel göstergelerin, son beş yıldaki azalan karlılığın ve zayıf kar büyümesinin ardından gelişim gösterdiği ifadesine yer verildi. Şirket, gelişen piyasa hisse senedi pozisyonlarındaki tavsiyesini "ağırlığı arttır" olarak belirledi.

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Bunun yanı sıra, doların muhtemelen kademeli olarak değer kazanarak çoğu gelişen ülke üzerinde sınırlı bir etki yaratacağı değerlendirmesinde bulunuldu. Küresel parasal teşvikten çıkılması ve Çin ekonomisinin yavaşlaması gibi risklerin bulunduğu, ancak bu risklerin "gelişen piyasa hisselerindeki sağlamlığın önüne geçmediği" kaydedildi.

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