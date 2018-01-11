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"Hisse senedi satma zamanı değil"

11.01.2018 - 10:33

JP Morgan'ın küresel piyasalar stratejisti Mike Bell, ABD'de hisse senedi fiyatlarının kazanç beklentilerinin üzerinde yükselmesiyle birlikte değerlemelerin daha da arttığını belirtti.

JP Morgan stratejistleri, ABD piyasasındaki sağlıklı koşullar, Avrupa'daki kolay kredi koşulları ve 2018'de tahvil fiyatlarının yükseleceği beklentisinin, borsada daha fazla yukarı yönlü alan olduğunu gösterdiğini belirtti.

CNBC'nin haberine göre, JP Morgan'ın küresel piyasalar stratejisti Mike Bell, kaleme aldığı raporda "Güçlü ralliye rağmen değerlemeler Avrupa, İngiltere ve Japonya'da 2017 başından bu yana fazla değişmedi. Sadece gelişmekte olan piyasalar ve ABD hisse senedi fiyatlarının kazanç beklentilerinin üzerinde yükselmesiyle birlikte değerlemeler daha da arttı" ifadelerini kullandı.

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Bell, mevcut değerlemelerin yatırımcıları hisse senedi piyasasından soğutmaması gerektiğini savundu ve portföylerde risk azaltma zamanı olmadığını ifade etti.

MORGAN STANLEY: AYI PİYASASI DEĞİL

Öte yandan Morgan Stanley, Janus Henderson Investors'ın fon yöneticisi Bill Gross'un ABD hazine tahvillerine ilişkin yaptığı "ayı piyasası" değerlendirmesine karşı çıktı.

Bill Gross, dün Twitter mesajında, tahvil piyasasının ayı piyasasına girdiğini savunmuştu.

Morgan Stanley stratejistleri Matthew Hornbach ve Guneet Dhingra, paylaştıkları notta, “Endişelenmeyin ABD hazine tahvilleri değer sunmaya devam edecek. Baktığınız şey ayı piyasası değil” diye yazdı.


Etiketler

  • JP Morgan
  • ABD piyasası
  • kredi koşulları
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