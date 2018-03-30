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"Hisse satışı ve halka arz opsiyonunu değerlendiriyoruz"

30.03.2018 - 17:29
"Hisse satışı ve halka arz opsiyonunu değerlendiriyoruz"

Penti Yönetim Kurulu Başkanı Sami Kariyo, "Hem hisse satışı, hem de halka arz opsiyonunu değerlendiriyoruz" açıklamasında bulundu.

Çok kategorili iç giyim moda perakendecisi Penti Yönetim Kurulu Başkanı Sami Kariyo, yıllık ortalama yüzde 30'un üzerinde büyüyen Penti'de hisse satışı ve halka arz opsiyonunu değerlendirdiklerini söyledi. Kario, AYD toplantısı sonrası Reuters'a yaptığı değerlendirmede, "Hem hisse satışı, hem de halka arz opsiyonunu değerlendiriyoruz. Henüz bir kararımız yok. İki yönlü şekilde (dual-track) ilerliyoruz" dedi.

Satış ya da halka arzın azınlık hisselerine yönelik olup olmayacağı sorusu üzerine ise, "Henüz onu belirleme aşamasına gelmedik" diye konuştu. Kariyo'nun verdiği bilgiye göre, konuyla ilgili Goldman Sachs ve Dome Grubu'na yetki verilirken; yetkilendirme hisse satışına yönelik yapıldı.

Ocak ayında Reuters'ın kaynaklara dayandırdığı bir haberde, ABD'li yatırım fonu Carlyle'ın Penti'deki azınlık hisselerinde satış planını gözardı etmediği, bir halka arz sürecinin de aynı anda düşünüldüğü bilgisi yer almıştı.

Kariyo'nun verdiği bilgiye göre, her yıl ortalama yüzde 30'un üzerinde büyüyen Penti'nin bu yıl ilk çeyrek büyümesi yüzde 34 olarak gerçekleşti.

Penti'nin metrekare başı cirosu ise 5,000 dolar seviyesinde bulunuyor.

Kariyo, "Bizim gurur duyduğumuz iki tane özelliğimiz var. Penti'nin bankalara borcu yok. 2017'yi 2018'e devrederken kasamızda çok ciddi para var. İkinci bir özelliğimiz de döviz riskimiz yok. Çünkü çok önemli bir ihracatçıyız... Önümüzdeki dönemde de çok ciddi büyüme planımız var" dedi.

Kariyo'nun verdiği bilgiye göre Penti, çorapta yüzde 52, içgiyimde yüzde 12, plaj giyimde yüzde 22, evgiyiminde yüzde 7 pazar payı ile dört kategoride pazar lideri konumda bulunuyor.


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