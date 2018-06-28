Hisse satışı için MKK'ya başvurdu

BİM hissedarı sermayenin yüzde 0.5'ine karşılık gelen 1.52 milyon hissenin satışı için MKK'ya başvurdu.

BİM hissedarı Abdulrahman El Khereiji, şirketin sermayesinin yüzde 0.5'ine karşılık gelen 1.52 milyon lira nominal tutarda hissenin satışa konu edilmesi için Merkezi Kayıt Kuruluşu'na (MKK) başvurdu.

BİM hisseleri açıklamanın ardından hafif değer kaybetmesine karşılık yüzde 1.1 artıda 67.4 lirada bulunuyor.

Reuters'in haberine göre: Şirket açıklamayı KAP'a yaptı. Satılacak hisselerin değeri dünkü kapanışa göre 101 milyon liraya karşılık geliyor

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