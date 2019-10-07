Hazine'den kurumsal yatırımcılara altın tahvili ve kira sertifikası ihracı | Piyasa Haberleri

Hazine kurumsal yatırımcılara yönelik 2020 itfalı altın tahvili ve altına dayalı kira sertifikası ihracı gerçekleştirecek.

Hazine, başta emeklilik ve yatırım fonları olmak üzere kurumsal yatırımcılara yönelik 2020 itfalı 6 ayda bir %0.87 kupon/kira ödemeli altın tahvili ve altına dayalı kira sertifikası ihracı gerçekleştireceğini açıkladı.

Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, "Sermaye piyasalarının gelişimine katkıda bulunulması, yurt içi tasarrufların artırılması, yatırımcı tabanının genişletilmesi ve finansman araçlarının çeşitlendirilmesi amacıyla başta Emeklilik ve Yatırım Fonları olmak üzere kurumsal yatırımcılara yönelik 11 Ekin 2019 valör tarihli Altın Tahvili ve Altına Dayalı Kira Sertifikası ihracı gerçekleştirilecektir" denildi.

İhraçlarda itfa 9 Ekim 2020, dönemsel kira/kupon oranı ise altı ayda bir olmak üzere yüzde 0.87 olarak belirlendi. Söz konusu senetlerin ihracı Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası (KMKTP) üyesi bankalara doğrudan satış yöntemi ile gerçekleştirilecek.

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Talepler KMKTP üyesi Bankalar tarafından 9 Ekim 2019 saat 14.00'a kadar iletilebilecek.

Yatırımcılar ihraca asgari 995/1000 saflıktaki 1 kg külçe altın ve katları şeklinde katılım sağlayabilecek.

Yatırımcılara valör tarihinde 1000/1000 saflıktaki 1 gram altın için 1 adet tahvil/kira sertifikası ihraç edilecek olup bu kapsamda 995/1000 saflıktaki 1 kg'lık külçe altın karşılığında 995 adet tahvil/kira sertifikası ihraç edilecek.