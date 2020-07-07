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Hazineden kira sertifikası ihracı

07.07.2020 - 17:04
Hazineden kira sertifikası ihracı | Piyasa Haberleri

Hazine ve Maliye Bakanlığı, 1 milyar 95 milyon 920 bin lira tutarında kira sertifikası ihracı yaptı.

Kira sertifikası ihraç sonucuna ilişkin duyuru, Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın internet sitesinde yayımlandı. Buna göre, 1 milyar 95 milyon 920 bin lira tutarında, 8 Temmuz 2020 valörlü, 6 Temmuz 2022 itfa tarihli sabit kira getirili kira sertifikası ihracı gerçekleştirildi.

Kira sertifikası almaya hak kazanan bankalara, satış tutarları bilgisi bugün Merkez Bankası Ödeme Sistemleri İhale Sistemi aracılığıyla iletilecek.

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